Видео с девушками в служебном авто полиции объяснили в МВД
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
67Фото: lada.kz
Завирусившееся видео с девушками садящимися в служебное авто полиции прокомментировали в ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДП Шымкента выявлена видеозапись, на которой запечатлен момент, как две девушки садятся в служебную авто полиции.
"Установлено, что факт произошел 22 августа в вечернее время. При несении службы на административной территории у инспекторов автоэкипажа полка патрульной полиции две девушки попросили помощи.
Они сообщили (сделали устное заявление), что к ним в парке приставали неизвестные мужчины. Объехав близлежащую территорию вместе с заявительницами, стражи порядка не обнаружили правонарушителей и, по просьбе девушек, высадили их в безопасном месте", - говорится в сообщении.
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