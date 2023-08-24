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Видео с девушками в служебном авто полиции объяснили в МВД

Сегодня, 13:05
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: lada.kz

Завирусившееся видео с девушками садящимися в служебное авто полиции прокомментировали в ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДП Шымкента выявлена видеозапись, на которой запечатлен момент, как две девушки садятся в служебную авто полиции.

"Установлено, что факт произошел 22 августа в вечернее время. При несении службы на административной территории у инспекторов автоэкипажа полка патрульной полиции две девушки попросили помощи.

Они сообщили (сделали устное заявление), что к ним в парке приставали неизвестные мужчины. Объехав близлежащую территорию вместе с заявительницами, стражи порядка не обнаружили правонарушителей и, по просьбе девушек, высадили их в безопасном месте", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖОЛ ЕРЕЖІН ҮЙРЕН + kalesa.kz (@jol_erejesi_uiren)

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