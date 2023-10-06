Ветеринарные службы подделывали справки на мясную продукцию и акты вакцинации в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа выявили серьезные нарушения в сфере ветеринарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, ветеринарные службы нарушали порядок выдачи ветеринарных документов и вакцинации животных, не в полном объёме производили диагностические исследования крупного рогатого скота, а также подделывали ветеринарные справки на мясную продукцию и акты вакцинации. По последнему факту начато четыре досудебных расследования по статье 385 Уголовного кодекса РК.

Также сообщается, что районные акиматы не обеспечивали надлежащее содержание скотомогильников. В сёлах продолжают забивать скот в частном подворье, а не в специальных пунктах.

"По акту надзорного органа 24 должностных лица, в том числе руководитель управления ветеринарии привлечены к дисциплинарной ответственности, разработан комплексный план по устранению допущенных нарушений и улучшению ситуации в этой сфере", - сообщили прокуроры.

Отмечается, что прокуратура намерена привлечь отвественных лиц к административной ответственности за убой животных в неустановленных местах.