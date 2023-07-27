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В ВКО река изменила цвет из-за "технологического инцидента" на "Казцинке"
В компании "Казцинк" сообщили, что в Риддере произошёл "технологический инцидент", из-за которого малай река изменила свой цвет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Риддерский городской портал.
"На хвостовом хозяйстве Риддерского горно-обогатительного комплекса произошёл технологический инцидент с попаданием жидкости в поверхностные воды. На данный момент зафиксировано изменение цвета воды в реке Филипповка. Технологические процессы на хвостовом хозяйстве РГОК оперативно остановлены для предотвращения дальнейшего загрязнения речного бассейна", - говорится в сообщении компании.
На место инцидента выехали специалисты-экологи совместно с представителями департамента экологии ВКО.
"В хвостохранилище поступают остатки после процессов обогащения, состоящие в основном из пустой породы (скалы), то есть имеющие минимальное содержание химических элементов. Составляется план локализации последствий инцидента, о предстоящих мероприятиях будет сообщено дополнительно", - добавили в "Казцинке".
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Ранее сообщалось, что река Иртыш стала рыжей в ВКО.
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