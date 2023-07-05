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yk-news.kz Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29
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Фото: yk-news.kz

Река Иртыш в ВКО стала рыжей

В районе 49 километра за ГЭС вода в Иртыше приобрела несвойственный ей оттенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Мы обнаружили необычный цвет воды в Иртыше утром 2 июля, — сообщили очевидцы. — Там до сих пор такая вода в районе дач от Огневки до 39 километра. В этом месте даже рыба вверх брюхом плавает".

В департаменте экологии ВКО отреагировали на обращение жительницы в социальных сетях.

"Нам удалось связаться с автором публикации для уточнения подробностей, — сообщили в пресс-службе ДЕПЭКО ВКО. — Наша лаборатория выехала на место для отбора проб воды. Проблема в том, что на данном участке труднодоступная местность, там нет дороги. Сейчас мы ищем варианты, как добраться до этого участка реки".

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Сегодня, 09:29
514
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