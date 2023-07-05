Река Иртыш в ВКО стала рыжей

Фото: yk-news.kz

В районе 49 километра за ГЭС вода в Иртыше приобрела несвойственный ей оттенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Мы обнаружили необычный цвет воды в Иртыше утром 2 июля, — сообщили очевидцы. — Там до сих пор такая вода в районе дач от Огневки до 39 километра. В этом месте даже рыба вверх брюхом плавает".

В департаменте экологии ВКО отреагировали на обращение жительницы в социальных сетях.