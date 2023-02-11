В Турции активизировались мародёры

Фото: кадр видео

В сети стали появляться видео с задержанием группы мародеров, которые блокируют дороги, грабят автомобили, угоняют грузовики с гуманитарной помощью и выносят вещи из разрушенных зданий, передаёт BaigeNews.kz.

Страшные кадры опубликовал Telegram-канал "Topor Live".

Как сообщает телеканал TRT Haber, правоохранителями в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения, поймали группу мародёров.

"Подозреваемые в мародерстве пойманы полицией специального назначения в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения", — сообщается в сюжете.

Напомним, вТурции утром 6 февраля произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Его магнитуда - 7,8 балла. Эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где проживают более миллиона человек.

По последним данным, число жертв стихии выросло до 20 тысяч человек, а пострадавших — до 80 тысяч человек. Часть жертв землетрясения остаются неопознанными. Сейчас фотографии тел загружаются в базу данных для дальнейшей идентификации.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур до 12 февраля.