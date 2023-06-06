В течение месяца все вопросы с дефицитом воды в Астане будут решены - Касымбек

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Аким столицы Женис Касымбек обратился к астанчанам по поводу дефицита воды в городе и поблагодарил граждан за понимание и терпение. Он пообещал, что вот-вот вопрос с водоснабжением столицы решится, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть, связана с различными проблемами. Во-первых, наш город растёт, бурно развивается. Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объёмов воды", - сказал аким.

Кроме того, идут поливные работы.

"Для решения вопроса ещё в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе. В том числе, то сооружение, где мы сейчас находимся - это насосная фильтровальная станция. Здесь строительные работы подходят к завершению. Первый этап завершится в этом месяце, и мы получим тот необходимый объём - 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть", - заверил Касымбек.

По его словам, в августе завершится второй этап работ, тогда город получит дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объёма будет достаточно для того чтобы обеспечить Астану стабильным водоснабжением в ближайшие три-четыре года.

"Кроме того, на следующей неделе завершится строительство водовода с Астанинского водохранилища. Этот объект даст нам надёжность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в город. Уважаемые жители города, ещё раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы связанные с дефицитом воды в городе будут решены", - заключил аким.