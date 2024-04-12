В Шымкенте продолжается экоакция "Таза Қазақстан"

В рамках первой недели экологической акции "Таза өлке" горожане, общественники, работники организаций и предприятий проводят работы по уборке прилегающих территорий и дворов, озеленению, уходу за деревьями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сегодня в Шымкенте прошло общегородское мероприятие по уборке #TazaShym. В ходе мероприятия были проведены работы по уборке во всех районах и на территориях населенных пунктов. Один из них проводился на территории Абайского района.

В акции приняли участие более 500 жители и около 20 техники, где участники прилегающих микрорайонов "Шымсити", "Туран", "Асар" и других, которые провели работы по уборке и благоустройству дворов, подземных и надземных пешеходных дорожек, остановок, а также по проспекту Байдибек би и шоссе А2.