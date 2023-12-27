В розыск объявили главу фонда "НеМолчи.kz" Дину Смаилову
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
161Фото: личная страница в Facebook
Глава фонда "НеМолчи.kz" правозащитница Дина Смаилова (Тансари) объявлена в розыск. Её карточка появилась в базе на портале органов правовой статистки и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.
В документе сказано, что розыскное дело от 27 декабря зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области.
Инициатор розыска - МВД.
Ранее стало известно, что в отношении Смаиловой, расследуется уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК – "Мошенничество, совершённое в отношении двух или более лиц".
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