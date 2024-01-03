  • 3 Января, 18:30
  • BAIGENEWS

В розыск объявили экс-директора "Алматыэлектротранс"

Сегодня, 17:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
368
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Бывшего главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.

В ориентировке сказано, что 56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней.

Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу.

Должность Берикхан Мурзакаримов получил в феврале 2021 года.

Самое читаемое

Наверх