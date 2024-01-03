В розыск объявили экс-директора "Алматыэлектротранс"

Бывшего главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.

В ориентировке сказано, что 56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней.

Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу.

Должность Берикхан Мурзакаримов получил в феврале 2021 года.