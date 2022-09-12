В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика

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В августе этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 686 и, по сравнению с июлем, увеличилось на 17,4 процента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По количеству сделок в июле лидировали Нур-Султан и Алматы, по 6 392 и 6 389 сделок соответственно. Меньше всего сделок было проведено в области Улытау – 412.

Наибольший рост количества сделок купли-продажи жилья показали г.Нур-Султан (45,6%), г. Алматы (30%), г. Шымкент (29,6%) и Атырауская области (22,6%).

Наибольший спад за месяц произошел в Восточно-Казахстанской (-37,5%) и Алматинской (-25%) областях, что обусловлено разделением регионов.

74,3% сделок совершены по квартирам в многоквартирных домах. Впервые с начала года сделки по однокомнатным квартирам превысили спрос на двухкомнатные, в августе их было оформлено 9 879. Больше всего сделок по 1-комнатным квартирам заключались в Нур-Султане (2 888) и Алматы (2 687).

По индивидуальным домам по сравнению с июлем 2022 года сохраняется спад количества сделок в ВКО (-46,6%), Алматинской ( -24,6%) и Актюбинской областях (-2,4%). Напротив, рост сделок по индивидуальным домам зарегистрирован в гг. Нур-Султан и Алматы, +25,3% и +31,7% соответственно.