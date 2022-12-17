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В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул
Необычное новогоднее шоу вот уже шестой год подряд могут посмотреть посетители большого океанариума "Дельфиния" в Новосибирске. Дайвер в костюме Деда мороза ныряет к рыбам и кормит их. Сказочный персонаж, не боится даже акул, передаёт BaigeNews.kz.
Фото и видео плавающего с морскими обитателями Деда Мороза заполонили соцсети. Как выяснилось, для океанариума, это давняя традиция. Дедушка кормит хищных обитателей кусочками рыбы, кальмаров и креветок. Сказочный герой опускается под воду примерно на 20 минут — пока хватает кислорода в баллоне.
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"Каждый день примерно в 14:20 на глубину опускается смелый Дед Мороз (или Санта Клаус, кому как больше нравится), кормит рыбок и с удовольствием фотографируется с благодарными зрителями", — говорится на официальной страничке Дельфинии в Instagram.
Подводный Дед Мороз будет путешествовать по океанариуму до конца новогодних праздников.
Океанариум "Дельфиния" состоит из 30 морских аквариумов и тунеля. Здесь живут более 300 видов различных рыб, мурен, скатов и акул. Также можно встретить осьминога, морских коньков, нерп и других удивительных обитателей.
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