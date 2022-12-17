В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул

Фото: "Дельфиния"

Необычное новогоднее шоу вот уже шестой год подряд могут посмотреть посетители большого океанариума "Дельфиния" в Новосибирске. Дайвер в костюме Деда мороза ныряет к рыбам и кормит их. Сказочный персонаж, не боится даже акул, передаёт BaigeNews.kz.

Фото и видео плавающего с морскими обитателями Деда Мороза заполонили соцсети. Как выяснилось, для океанариума, это давняя традиция. Дедушка кормит хищных обитателей кусочками рыбы, кальмаров и креветок. Сказочный герой опускается под воду примерно на 20 минут — пока хватает кислорода в баллоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр "Дельфиния"| Новосибирск (@delfinia_nsk)

"Каждый день примерно в 14:20 на глубину опускается смелый Дед Мороз (или Санта Клаус, кому как больше нравится), кормит рыбок и с удовольствием фотографируется с благодарными зрителями", — говорится на официальной страничке Дельфинии в Instagram.

Подводный Дед Мороз будет путешествовать по океанариуму до конца новогодних праздников.

Океанариум "Дельфиния" состоит из 30 морских аквариумов и тунеля. Здесь живут более 300 видов различных рыб, мурен, скатов и акул. Также можно встретить осьминога, морских коньков, нерп и других удивительных обитателей.