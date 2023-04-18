В Нацбанке назвали регион с самой высокой инфляцией

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Национальный Банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Так, в марте 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 18,1%, в феврале – 21,3%. В разрезе регионов инфляция замедлилась во всех регионах.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, г. Астана и Северо-Казахстанской области.

Цены на продовольственные товары в марте замедлились до 20,5% г/г, в феврале – 26,2%. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области 26,8%, а минимальный – в г. Алматы - 18,7%.

Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 18,1% г/г, в феврале – 20,5%. Максимальное значение зафиксировано в г. Астана - 28,7%, минимальное – в Алматинской области - 13,6%.

Цены на платные услуги в марте замедлились до 14,4% г/г, в феврале – 15,0%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской, Мангистауской и Улытауской областях по 17,8%, значительно ниже – в г.Астана - 11,0%.