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В МИД разъяснили порядок пребывания россиян в Казахстане и напомнили о традициях гостеприимства
О порядке въезда и пребывания в Казахстане россиян рассказали в Министерстве иностранных дел, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в пресс-службе МИД, казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.
Во внешнеполитическом ведомстве высказались по обеспокоенности казахстанцев из-за роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации, подчеркнув, что существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно.
"Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны.
Отдельно подчеркиваем, что мы живём в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке.
Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего", - отметили в МИД РК.
Также в министерстве подчеркнули, что в любой сложной геополитической обстановке будут исходить из приоритета национальной безопасности.
"Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьёзный тест. Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определённых моральных правил.
Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства.
Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплочённая страна.
Глава государства постоянно подчёркивает важность единства народа в любой ситуации.
Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки", - подчеркнули в министерстве.
По данным пресс-службы МИД, инфраструктура Казахстана позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей.
В министерстве ведут тщательный мониторинг текущей ситуации. Сообщается, что при возникновении серьёзных рисков, будут приняты соответствующие меры с учётом международного права и национального законодательства.
В МИД также призвали казахстанцев доверять только официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций.
Ранее в МВД сообщили, что держат на контроле вопрос пребывания иностранцев в Казахстан в эти дни. В КНБ отметили, что имеющиеся 30 автомобильных пукнтов пропуска работают в штатном режиме. Увеличении количества иностранных граждан, желающих въехать в нашу страну через казахстанско-российскую границ, с 21 сентября фиксируют на четырёхх КПП. Количество автомобилей, по данным Комитета госдоходов, въезжающих в Казахстана за последние два дня выросло на 20 процентов.
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