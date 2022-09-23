МВД: Пребывание иностранцев в Казахстане на контроле

Фото: inform.kz

В Комитете миграционной службы Министерства внутренних дел сообщили, что правоохранители держат на котроле пребывание иностранцев в Казахстане. С заявлением МВД выступило в связи распространением информации в соцсетях по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, в нашей стране действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании нескольких правил. Это Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля.

"Законодательство чётко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства. Разрешённый срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК. Учёт иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учёта въезда и выезда иностранцев", - говорится в сообщении.

Согласно статистике в этом году в Казахстан въехали порядка 4,3 миллиона иностранцев, а выехали 4,1 миллиона, в том числе 1 660 000 россиян, 20 тысяч из которых остались на территории РК.

"Их временное пребывание под учётом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. Мониторинг миграционных процессов ведётся. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования", - сообщили в МВД.

В ходе контроля к административной ответственности привлечены 45,7 тысячи нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тысячи человек принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тысячи, что составляет всего 0,2 процента от числа въехавших в нашу страну граждан РФ.

"Это демонстрирует их определённую дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на пять лет", - заявили в министерстве.

МВД также контролирует соблюдение правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании трудового договора, учёбы, лечения и других обстоятельств. При этом в миграционной службе отметили, что они владеют полной информацией об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль.