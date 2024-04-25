Труп извлекли из реки в Шымкенте
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
52Фото: скриншот видео
В Шымкенте из реки Бадам извлекли тело неизвестного мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Сообщение поступило в полицию 24 апреля в 17:15.
Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.
Мужчина был в одежде, предположительный возраст – 50-60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются. Ведётся расследование.
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