Труп извлекли из реки в Шымкенте

В Шымкенте из реки Бадам извлекли тело неизвестного мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Сообщение поступило в полицию 24 апреля в 17:15.

Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.

Мужчина был в одежде, предположительный возраст – 50-60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются. Ведётся расследование.