Легковушек, въезжающих из России в Казахстан, стало больше на 20 процентов

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С 21 сентября наблюдается рост перемещаемых легковых автотранспортных средств из РФ в Казахстан на 20 процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов.

Из-за этого, по данным ведомства, наблюдается скопление автотранспорта на некоторых участках границы с РФ при въезде в Казахстан.

Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Ранее пограничники комментировали очереди на пограничных переходах из России в Казахстан.