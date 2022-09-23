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  • Легковушек, въезжающих из России в Казахстан, стало больше на 20 процентов
скриншот видео Вчера, 12:02
637
Фото: скриншот видео

Легковушек, въезжающих из России в Казахстан, стало больше на 20 процентов

С 21 сентября наблюдается рост перемещаемых легковых автотранспортных средств из РФ в Казахстан на 20 процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов.

Из-за этого, по данным ведомства, наблюдается скопление автотранспорта на некоторых участках границы с РФ при въезде в Казахстан.

Наибольшее скопление наблюдается в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Ранее пограничники комментировали очереди на пограничных переходах из России в Казахстан.

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#пограничная служба #КГД
Журналист
Вчера, 12:02
637
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