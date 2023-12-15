В каждом областном центре должны быть залы настольного тенниса - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса ADD Table Tennis Center Astana, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Астану.

Главу государства проинформировали, что объект полностью соответствует требованиям Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и в будущем может служить местом проведения республиканских и международных турниров, а также учебно-тренировочных сборов национальной сборной страны.

Центр, общая площадь которого составляет более 3 700 квадратных метров, рассчитан на 16 теннисных столов в период проведения соревнований и 26 столов – для тренировок.

В спортобъекте предусмотрены зрительские трибуны на 416 человек, тренажёрный зал, медицинский кабинет, тренерская и судейская комнаты, а также другие помещения.

"В каждом областном центре должны быть залы настольного тенниса, люди должны заниматься спортом", – подытожил президент.

Напомним, рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева значимых объектов в Астане начался с посещения индустриального парка №1. Президент посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ", ознакомился с деятельностью ТОО "Metal Former", зашёл в построенную на деньги коррупционеров школу. Он также побывал в новой поликлинике.