Президент Казахстана посетил завод по производству пластмассовых изделий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 миллиона единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 миллиона единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства.

Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО "Универсал", которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.

На данный момент в городе Шардара Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тысяч тонн в год.

Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 миллиардовтенге.