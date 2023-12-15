Кровельные и облицовочные материалы Metal Former презентовали Токаеву
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
60Фото: Акорда
Президент ознакомился с деятельностью ТОО "Metal Former", выпускающего кровельные и облицовочные материалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.
Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.
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