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Кровельные и облицовочные материалы Metal Former презентовали Токаеву

Сегодня, 13:21
АВТОР
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Акорда Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21
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Фото: Акорда

Президент ознакомился с деятельностью ТОО "Metal Former", выпускающего кровельные и облицовочные материалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.

Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.

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