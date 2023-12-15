О нехватке поликлиник в Астане рассказали президенту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новую столичную поликлинику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Новый филиал поликлиники City, рассчитанный на 30 тысяч пациентов, расположен в динамично развивающемся районе Астаны. Здесь населению оказывается широкий спектр услуг от первичной медпомощи до комплексной диагностики и консультаций специалистов всех профилей.

Инвестор проекта генеральный директор ТОО Olymp Medical Group Ерлан Сулейменов отметил, что это уже третий по счету филиал поликлинической сети City. Два филиала функционируют в Нуринском и Алматинском районах столицы. Еще три объекта будут сданы в эксплуатацию в следующем году.

Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник. С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственно-частное партнерство.

В течение 5 лет акиматом Астаны запланировано строительство 3 государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.

Отметим, рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам Астаны начался с посещения индустриального парка № 1. Глава государства посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ". Президент ознакомился с деятельностью ТОО "Metal Former", выпускающего кровельные и облицовочные материалы. Президент также посетил столичную школу-гимназию №96.