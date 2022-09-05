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В Казахстане стали реже похищать скот - МВД
Количество случаев скотокрадства в Казахстане сократилось на 17 процентов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД. А раскрываемость таких преступлений выросла на 60 процентов.
"Из похищенных 5000 голов скота найдено и возвращено законным владельцам порядка 3000 (2906) или 56 процентов. Справочно: за последние пяти лет количество краж скота снижено на 38,5 процента. Если в 2016 году было зарегистрировано более семи тысяч преступлений, то в 2020 году не более двух тысяч. На 55,5 процента сократилось число похищенных животных с 25 тысяч до 14 тысяч голов. С начала года задержано более 500 (519) скотокрадов и 60 преступных групп. Пресечена деятельность одного ОПГ в Павлодарской области", - сообщает Polisia.kz.
Кража скота является одним из наиболее резонансных видов преступлений, отметили в МВД. Более 70 процентов скотокрадства совершается с вольного выпаса. Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах на постоянной основе работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли.
"22 апреля текущего года в результате организованной Департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместно с ДП Павлодарской области задержана межрегиональная преступная группа в составе пяти человек, которым доказывается совершение шесть фактов краж скота на территории Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Всего ими было похищено 167 голов скота и общая сумма ущерба составила свыше 77 миллионов тенге (77 750 000)", - сообщили в министерстве.
В Туркестанской области пресекли деятельность преступной группы в составе четырех человек , которые с весны 2022 года занимались кражами лошадей и крупно-рогатого скота на территории Сарыагашского и Келесского районов. Задержанным доказывается совершение 18 фактов скотокрадства, где было похищено 26 голов скота на сумму более 12 миллионов тенге.
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