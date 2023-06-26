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Instagram / asbc_official Сегодня, 06:53
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Сегодня, 06:53
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Фото: Instagram / asbc_official

В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу

Перенесён чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодёжи и юниоров в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC). Причины переноса континентального первенства не сообщаются.

ЧА-2023 по боксу среди молодёжи и юниоров должен был пройти в столице Казахстана с 14 по 30 июля. К участию в молодёжной части чемпионата допускаются боксёры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров. 

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Сегодня, 06:53
282
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