В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу

Фото: Instagram / asbc_official

Перенесён чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодёжи и юниоров в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC). Причины переноса континентального первенства не сообщаются.

ЧА-2023 по боксу среди молодёжи и юниоров должен был пройти в столице Казахстана с 14 по 30 июля. К участию в молодёжной части чемпионата допускаются боксёры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали у юниоров.