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  • В Казахстане насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин — Алихан Смаилов
facebook.com/aasmailov Сегодня, 08:55
140
Сегодня, 08:55
140
Фото: facebook.com/aasmailov

В Казахстане насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин — Алихан Смаилов

Премьер-министр страны Алихан Смаилов поздравил казахстанских женщин с Международным женским днём, передёт BaigeNews.kz.

"В современном мире женщины – наиболее активная часть общества.В Казахстане 4,3 миллиона занятых женщин, что составляет 48 процентов от общего числа занятого населения. Государство всецело поддерживает развитие женского предпринимательства", — написал в Facebook Алихан Смаилов.

Он отметил, что по данным ОЭСР, в стране доля женщин-владельцев бизнеса составила 45 процентов. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

"В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении. Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7 процента, то в 2022 году достигла 55,4 процента. Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство", — отметил премьер.

Алихан Смаилов подчекрнул, что государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин.

"В этот весенний праздник позвольте выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу доброту, мудрость и душевное тепло, которые вы так щедро нам дарите, за все, что вы делаете не только для своих семей, но и для всего Казахстана", — написал Смаилов.

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#8 марта #женщины #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:55
140
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