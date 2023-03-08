В Казахстане насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин — Алихан Смаилов

Фото: facebook.com/aasmailov

Премьер-министр страны Алихан Смаилов поздравил казахстанских женщин с Международным женским днём, передёт BaigeNews.kz.

"В современном мире женщины – наиболее активная часть общества.В Казахстане 4,3 миллиона занятых женщин, что составляет 48 процентов от общего числа занятого населения. Государство всецело поддерживает развитие женского предпринимательства", — написал в Facebook Алихан Смаилов.

Он отметил, что по данным ОЭСР, в стране доля женщин-владельцев бизнеса составила 45 процентов. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

"В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении. Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7 процента, то в 2022 году достигла 55,4 процента. Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство", — отметил премьер.

Алихан Смаилов подчекрнул, что государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин.