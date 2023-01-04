В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 авто - МВД

Фото: МВД РК

В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства, из-за плохой погоды временно закрыты 65 участков автодорог.

Из них 35 республиканского значения (Астана, Алматинская, ВКО - 2; Абай и Павлодарская - 5; Акмолинская - 3, Жетiсу - 4, Карагандинская - 9; Костанайская, Улытау и Жамбылская - 1) и 30 областного значения (Абай - 8, Акмолинская - 9, BKO - 4, Жамбылская - 2; Жетысу и Туркестанская - по 5; Павлодарская - 11).

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах. Аналогичные штабы действуют в областях Абай, Жетысу, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской.

За сутки спасено 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники. Для эвакуации подготовлены 769 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся 202 человека.

На аварийно-спасательных работах задействовано 4 163 человека и 1 343 единицы техники.

Сообщалось, что военнослужащих привлекли к расчистке дорог и оказанию помощи водителям и пассажирам, застрявшим на трассах из-за непогоды. В ВКО для эвакуации пришлось задействовать даже танки.

Сотни эвакуированных с занесённых снегом автодорог на поездах довезли до Тараза, Шымкента.