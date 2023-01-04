Лента новостей
- Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана российских рублей 01:07 63
- На ТЭЦ Риддера снова произошла авария 00:35 109
- В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 авто - МВД 04.01.2023 190
- Эвакуированных с занесённых трасс на поездах довозят до городов - КТЖ 04.01.2023 266
- На танках вызволяют людей из снежных заносов в ВКО 04.01.2023 317
- Закрытыми остаются 29 участков республиканских трасс в Казахстане 04.01.2023 290
- 53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина 04.01.2023 417
- Сломал нос, порезал лицо ножом - мужчина покалечил возлюбленную в Алматинской области 04.01.2023 542
- "Айкумис в Париже": как казахстанка прошла стажировку в Dior 04.01.2023 623
- Новый банк появится в Казахстане 04.01.2023 538
- Январские беспорядки: какую помощь алматинским предпринимателям оказало государство 04.01.2023 316
- Токаев принял ряд назначенных министров 04.01.2023 432
- Назначен аким Актобе 04.01.2023 645
- Аким села Приречное стал героем в соцсетях 04.01.2023 694
- Два новых ЦОНа открыли в Астане 04.01.2023 547
- Яркий и цветущий город стал заброшенным - волонтёры о январских событиях 04.01.2023 479
- Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3% 04.01.2023 455
- Два человека погибли, пятеро госпитализированы после ДТП близ Талдыкоргана 04.01.2023 461
- 15 человек получили ожоги от фейерверков в Казахстане 04.01.2023 430
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 397
- Филиал Наццентра экспертизы оштрафовали на два миллиона тенге в Мангистау 04.01.2023 329
- "Был чрезмерно строг и требователен" - Аймагамбетов подвёл итоги своей работы на посту министра 04.01.2023 1238
- Лавина сошла в районе "Шымбулака" в Алматы 04.01.2023 590
- Мурат Журебеков освобождён от должности первого вице-министра энергетики РК 04.01.2023 526
- Спасатели открыли выезд из Астаны в сторону Павлодарской области 04.01.2023 340
- Доходы туркомпаний резко выросли в Казахстане 04.01.2023 340
- 65 участков дорог закрыты в Казахстане 04.01.2023 348
- Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда 04.01.2023 445
- Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей 04.01.2023 586
- Девять человек погибли в ДТП на дорогах Казахстана с начала года 04.01.2023 336
- Карагандинских водителей наказывают за выезд на закрытые трассы 04.01.2023 472
- В Астане из-за потепления закрыли каток на реке 04.01.2023 319
- Пять убийств произошло в праздничные дни в Казахстане 04.01.2023 2361
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 349
- Убийство известного бизнесмена в Уральске: дело передано в суд 04.01.2023 441
- Вдвое увеличилось число случаев скарлатины и ветрянки в Казахстане 04.01.2023 374
- Даурен Абаев написал прощальный пост о своей работе министром 04.01.2023 1530
- В аэропорту Астаны отменили и задержали 45 авиарейсов 04.01.2023 397
- Осадки и метели ожидаются почти по всему Казахстану 04.01.2023 322
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 646
- На блок-постах скопилось более тысячи автомобилей - МЧС 04.01.2023 531
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1219
- Кайрат Боранбаев рассказал о многомиллиардных "хищениях" в нацкомпаниях 04.01.2023 15650
- Закопанных в снег людей спасли в ВКО 04.01.2023 1398
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1119
- На экибастузской ТЭЦ восстановили водоснабжение 04.01.2023 286
- Кровь и её компоненты стали чаще сдавать доноры в Казахстане 04.01.2023 335
- Президент назначил нового министра юстиции 04.01.2023 1581
- Спасатели вытащили из снежного плена 326 человек в Жамбылской области 04.01.2023 406
- Более двух тысяч грузовиков снега вывезли за ночь из Астаны 04.01.2023 346
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1030
- Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев 04.01.2023 831
- Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития 04.01.2023 594
- Новым министром экологии и природных ресурсов стала Зульфия Сулейменова 04.01.2023 1229
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 765
- 28 рейсов задержали в Астане из-за непогоды 04.01.2023 398
- Закрытыми остаются дороги в 8 областях Казахстана 04.01.2023 406
- В трёх регионах Казахстана идёт снижение объёмов строительных работ 04.01.2023 405
- Ветер повалил опорные столбы линии электропередач в Жамбылской области 04.01.2023 463
- Один пациент умер, ещё 87 заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 04.01.2023 367
- Казахстанцев предупредили о возможности задержек и отмен авиарейсов 04.01.2023 571
- Удар стихии: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 04.01.2023 479
- Роналду сделал первые заявления в качестве игрока "Ан-Насра" 04.01.2023 573
- "Мой ответ мало кому понравился": Бибисара Асаубаева прокомментировала своё высказывание 04.01.2023 19931
- У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик 04.01.2023 1259
- Казахстанские школы могут обрести академическую свободу 04.01.2023 550
- В Алматинской области нашли пропавшую семью из семи человек 04.01.2023 1848
- Более 230 машин вызволили дорожники из снежного плена 04.01.2023 616
- Дорогу из Атбасара в Астану закрыли из-за непогоды 04.01.2023 392
- "Барыс" начал 2023 год с победы в матче 04.01.2023 494
- Пять авто столкнулись на трассе Аркалык-Торгай 04.01.2023 542
- Полуторагодовалый ребенок погиб, подавившись морковью в ЗКО 03.01.2023 2400
- ЧС в Экибастузе: сотрудники ДЧС привлечены к ликвидации последствий аварии 03.01.2023 520
- Еще 57 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области 03.01.2023 501
- Сотни автомобилей застряли на трассах Карагандинской области 03.01.2023 727
- Режим ЧС объявлен в Жанатасе 03.01.2023 661
- В восьми регионах Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 03.01.2023 602
- Арманжан Байтасов назвал причину перегруженности курорта "Шымбулак" в выходные дни 03.01.2023 1099
- Турция выходит из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия 03.01.2023 945
- Пятые сутки ищут пропавшую девочку в Шымкенте 03.01.2023 16179
В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 авто - МВД
В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
По данным ведомства, из-за плохой погоды временно закрыты 65 участков автодорог.
Из них 35 республиканского значения (Астана, Алматинская, ВКО - 2; Абай и Павлодарская - 5; Акмолинская - 3, Жетiсу - 4, Карагандинская - 9; Костанайская, Улытау и Жамбылская - 1) и 30 областного значения (Абай - 8, Акмолинская - 9, BKO - 4, Жамбылская - 2; Жетысу и Туркестанская - по 5; Павлодарская - 11).
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах. Аналогичные штабы действуют в областях Абай, Жетысу, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской.
За сутки спасено 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники. Для эвакуации подготовлены 769 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся 202 человека.
На аварийно-спасательных работах задействовано 4 163 человека и 1 343 единицы техники.
Сообщалось, что военнослужащих привлекли к расчистке дорог и оказанию помощи водителям и пассажирам, застрявшим на трассах из-за непогоды. В ВКО для эвакуации пришлось задействовать даже танки.
Сотни эвакуированных с занесённых снегом автодорог на поездах довезли до Тараза, Шымкента.
-
Trend news
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 396
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 644
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1209
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1114
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 4737
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 6214
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1140
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1050
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 11938
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3190
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1710
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1223
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3818
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7337
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 35665
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41363
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1955
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1778
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1690
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1570
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1356
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2650
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2012
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 111962
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43955
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62113
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1868
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13385
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7381
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2066
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2423
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46552
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25654
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2624
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2721
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20744
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2318
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8218
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47693
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17314
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3757
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5879
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3444
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4596
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5853
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8643
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4218
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46715
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3559
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4418
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10470
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70300
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13905
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6901
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16545
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20543
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6385
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3942
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37773
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4352
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5244
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49645
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9561
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13841
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5705
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57036
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4837
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23360
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11829
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6348
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4921
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7472
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6483
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5255
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 5155
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 8007
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5603
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39673
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23679
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11953
-
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 347
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1027
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 761
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1035
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 966
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1264
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1438
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1996
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3729
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3756
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3753
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2144
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2044
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2241
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2050
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2115
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2507
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3174
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2945
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3467
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3343
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3230
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4294
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4199
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4554
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5019
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4952
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5191
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5031
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5177
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5839
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5951
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6127
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6227
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5880
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6393
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6090
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6170
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6152
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6318
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6650
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6340
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6579
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6720
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6733
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6915
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7389
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7664
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7481
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7880
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7538
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7591
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7581
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7450
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7894
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8197
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7841
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26165
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8273
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7987
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8024
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13268
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8839
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17539
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15487
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15551
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16301
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14978
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19565
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16161
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17679
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18807
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18227
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15721
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16252
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35593
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17368
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20512
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16332
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17536