Эвакуированных с занесённых трасс на поездах довозят до городов - КТЖ

Фото: КТЖ

Нацкомпания "Казахстан темир жолы" обеспечивает вывоз железнодорожным транспортом людей, эвакуированных с занесённых снегом автодорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 500 человек пассажирскими поездами с малодеятельных станций Боранды, Шокпак, Куркуреусу, Тюлькубас до станций Тараз, Шымкент, а также в обратном направлении – порядка 270 человек. В настоящее время продолжается работа по обеспечению вывоза населения железнодорожным транспортом в связи с закрытием автодорог", - указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что несмотря на непогоду КТЖ обеспечивает бесперебойную и безопасную перевозку грузов и пассажиров. Работу железнодорожников усложнил сильный ветер в Жамбылской области, поваливший столбы линии электропередач. Из-за оборванных линий электропередач движение поездов на участке Каратау – Жанатас организовано по телефонной связи.

Также КТЖ со станции Алматы-2 организована отправка двух вагонов с дизель-генераторным устройством в Жанатас, оставшегося без света и тепла.

КТЖ сообщает, что для обеспечения безопасности движения в условиях непогоды ограничена скорость движения поездов. Поэтому с опозданием следуют некоторые пассажирские поезда.