В Казахстане из-за морозов школьников нескольких регионов перевели на дистанционку

В связи с ухудшением погоды учеников первой смены Астаны, области Абай и Костанайской области перевели на удаленный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении образования Астаны, 12 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В области Абай 12 января 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения в нескольких районах:

- 1-11 классы 15 школ Аягузского района;

- 1-11 классы 2 школ Жарминского района;

- 1-11 классы 4 школ города Курчатов;

- 1-11 классы 2 школ Кокпектинского района;

- 1-9 классы 2 школ Бескарагайского района;

- 1-11 классы всех школ Аксуатского района.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Также учащиеся первой смены Костанайской области 12.01.2024 года переводятся на онлайн-формат обучения. Дистанционно учатся школьники 0-11 классов первой смены в Аулиекольском, Жангельдинском, Узункольском и Карасуском районах и г.Аркалык. В Наурзумском и Мендыкаринском районах учащиеся первой смены 0-9 классы переводятся на онлайн-формат обучения. В Карабалыкском районе учащиеся первой смены 0-6 классы переведены в онлайн-формат обучения. В Амангельдинском и Федоровском районах учащиеся первой смены 0-4 классы переведены на онлайн-формат обучения.