В Казахстане готовятся к уникальному проекту "Ұлы Дала Жорығы”
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Глава федерации конного спорта JORYQ Бакытжан Турлыбеков встретился с послами Саудовской Аравии, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана, чтобы обсудить участие команд из этих стран в уникальном проекте "Ұлы Дала Жорығы”, передаёт BaigeNews.kz.
Марафон в этом году получит международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана и особой поддержке Министерства иностранных дел РК.
Турлыбеков предложил дипломатам установить тесные взаимоотношения с федерациями конного спорта в своих странах и оказать содействие в формировании команд для участия в "Ұлы Дала Жорығы".
"В этом году лошади казахской "адайской" и "костанайской" породы получат возможность продемонстрировать свою силу и стойкость наравне со всемирно известными породами лошадей, такими как арабская, монгольская, киргизская, туркменская "Ахалтекинская", иранская "Сагидар", узбекская "Карабайр" и другими", - отметили в федерации.
Послы выразили готовность оказать поддержку всем озвученным инициативам Федерации конного спорта JORYQ.
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