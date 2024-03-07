В Казахстане готовятся к уникальному проекту "Ұлы Дала Жорығы”

Глава федерации конного спорта JORYQ Бакытжан Турлыбеков встретился с послами Саудовской Аравии, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана, чтобы обсудить участие команд из этих стран в уникальном проекте "Ұлы Дала Жорығы”, передаёт BaigeNews.kz.

Марафон в этом году получит международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана и особой поддержке Министерства иностранных дел РК.

Турлыбеков предложил дипломатам установить тесные взаимоотношения с федерациями конного спорта в своих странах и оказать содействие в формировании команд для участия в "Ұлы Дала Жорығы".

"В этом году лошади казахской "адайской" и "костанайской" породы получат возможность продемонстрировать свою силу и стойкость наравне со всемирно известными породами лошадей, такими как арабская, монгольская, киргизская, туркменская "Ахалтекинская", иранская "Сагидар", узбекская "Карабайр" и другими", - отметили в федерации.

Послы выразили готовность оказать поддержку всем озвученным инициативам Федерации конного спорта JORYQ.