В Казахстан вернулось грозное заболевание, под угрозой дети

В 120 раз выросла заболеваемость коклюшем в Казахстане за год. По словам врачей он особо опасен для маленьких детей. При коклюше ребенка несколько месяцев мучает изнурительный кашель с остановками дыхания. По данным Минздрава 90% заболевших – непривитые дети, передает BaigeNews.kz.

Как сообщила главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айдана Ергасен, в текущем году в Казахстане зарегистрировано 365 случаев заболевания коклюшем. В прошлом году было 3 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в этом году составил 1,8 против 0,02 в 2022 году.

По словам представителя Минздрава, 98% заболевших коклюшем в этом году - дети до 14 лет (357 случаев). Среди подростков 15-17 лет - 2 случая (0,5%), пациентов старше 19 лет - 6 случаев (1,5%). В числе детей до 14 лет: дети до года – 155 человек, от 1 до 5 лет: 169 человек, от 5 до 9 лет – 27 человек, от 10 до 14 лет – 6 человек.

"Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета в стране по причине пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Так, 90% заболевших - это непривитые дети, в том числе 65% по причине отказа от вакцинации, 25% по причине медицинских противопоказаний, остальные дети не достигли возраста вакцинации", - сказала Айдана Ергасен.

По словам эксперта, вакцинация против коклюша проводится в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев и 6 лет в составе комбинированных вакцин против дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита и гепатита В. В соответствие с позицией ВОЗ продолжительность защиты после вакцинации против коклюша составляет около 5 лет. Первичный курс вакцинации до двух лет и ревакцинация в возрасте 6 лет обеспечивают длительность защиты от коклюша в детском возрасте.

Согласно приказу министра здравоохранения, при формировании групп в детских садах доля непривитых детей должна составлять не более 10%. Это необходимо для поддержания коллективного иммунитета в группе.

"Для коклюша характерен цикличный подъем уровня заболеваемости через каждые 3-5 лет. Это связано с накоплением неиммунных слоев населения, особенно детей. Подъем заболеваемости коклюшем в стране отмечается в текущем году, предыдущий подъем заболеваемости был в 2019 году", - говорит Айдана Ергасен.

Семейный врач, член Ассоциации семейных врачей Казахстана Елена Хегай отметила, что коклюш - грозное заболевание, которое сопровождается изнурительным кашлем на протяжении нескольких месяцев. Поэтому в народе его называют 100-дневным кашлем. Этот кашель невозможно ничем остановить. Чем младше ребенок, тем сильнее кашель.

Возбудитель болезни – коклюшная палочка или по-научному бактерия Bordetella pertussis. Однако антибиотики эффективны лишь в первую неделю болезни, когда еще никто не подозревает коклюш, потому что болезнь начинается как обычная простуда.

"После этого кашель обусловлен уже не самой инфекцией, а поражением нервной системы токсинами коклюшной палочки, то есть он носит рефлекторный характер. Поэтому после закрытия терапевтического окна лечение коклюша носит поддерживающий и посимптомный характер - отсасывание слизи, увлажнение слизистых, отпаивание и т.д.", - пояснила Елена Хегай.

По словам врача, у младенцев до года-полутора лет за приступами кашля следуют периоды остановки дыхания, развивается гипоксия и может наступить смерть от дыхательной недостаточности. Кашель при коклюше может быть таким сильным, что от него у детей повреждаются ребра.

"Наиболее опасным коклюш является для детей до года - их почти всегда приходится госпитализировать, а малыши до 6 месяцев - самые уязвимые, их нередко лечат в отделении реанимации. Основной способ профилактики - вакцинация", - говорит Елена Хегай.

Коклюшем болеют не только дети, но и взрослые. Врач подчеркнула, что вакцинация в детском возрасте не дает пожизненной защиты, именно поэтому взрослых за рубежом тоже прививают от коклюша - каждые 10 лет. К сожалению, в казахстанском календаре вакцинации прививка от коклюша для взрослых не предусмотрена.