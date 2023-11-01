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В каких сферах Франция намерена укрепить сотрудничество с Казахстаном

1 Ноября, 16:05
АВТОР
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akorda.kz 1 Ноября, 16:05
1 Ноября, 16:05
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Фото: akorda.kz

Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. Об этом в ходе переговоров в расширенном составе в Акорде заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают во многих вопросах

"Роль и географическое положение Вашей страны, ее размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество. Это подтверждает и подписанное сегодня утром соглашение. Вы, г-н Президент, напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики. Несколько французских предприятий уже очень давно работают здесь.

Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность", – сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции обратил внимание на то, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире.

"Я убежден, что наши компании также могут этому способствовать. Мы можем укрепить рынки. Важное соглашение в этом направлении было подписано по проекту, предусматривающему производство вакцин против ящура. Хочу также сказать, что устанавливается многообещающее партнерство в области здравоохранения. Вы, г-н Президент, напомнили о важности контактов между народами. Мы подписали целый ряд соглашений о сотрудничестве в области образования", – подчеркнул лидер Франции.

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