В каких сферах Франция намерена укрепить сотрудничество с Казахстаном

Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. Об этом в ходе переговоров в расширенном составе в Акорде заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают во многих вопросах

"Роль и географическое положение Вашей страны, ее размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество. Это подтверждает и подписанное сегодня утром соглашение. Вы, г-н Президент, напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики. Несколько французских предприятий уже очень давно работают здесь. Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность", – сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции обратил внимание на то, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире.