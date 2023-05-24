В каких регионах построят школы на изъятые у коррупционеров деньги

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Министерство просвещения нашей страны опубликовало список школ, которые будут построены в 2023 году на деньги, конфискованные у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отметим, в список вошли 62 школы. Большая часть учебных заведений будет построено в Астане – десять, в Алматинской области – девять, в Жамбылской – шесть.

К слову, на строительство планируют выделить 96 миллиардов 495 миллионов тенге. Среди них есть проекты как по строительству новых школ, так и по строительству пристроек к переполненным.

С перечнем проектов можно ознакомиться по ссылке.