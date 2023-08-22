В каких городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха
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22 августа в Актау, Алматы, Астане, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
Актау: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Актау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Алматы: сутки 22 августа, ночью 23 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Астана: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Астане ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Усть-Каменогорск: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Усть-Каменогорску ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Риддер: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Риддеру ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Атырау: метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по Атырау ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
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