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В изнасиловании 15-летней падчерицы подозревают жителя Акмолинской области

Сегодня, 15:22
АВТОР
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Fotolia/Gina Sanders Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: Fotolia/Gina Sanders

В Акмолинской области 37-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Пожилая жительница Бурабайского района заявила, что её 15-летнюю внучку в марте изнасиловал отчим.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что отдел полиции Бурабайского района ведёт досудебное расследование по данному факту.

“Согласно поступившему заявлению, преступление имело место в марте текущего года. В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 120 части 3 Уголовного кодекса РК (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней) проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции”, - сообщили в ведомстве.

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