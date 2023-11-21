В изнасиловании 15-летней падчерицы подозревают жителя Акмолинской области
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В Акмолинской области 37-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
Пожилая жительница Бурабайского района заявила, что её 15-летнюю внучку в марте изнасиловал отчим.
В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что отдел полиции Бурабайского района ведёт досудебное расследование по данному факту.
“Согласно поступившему заявлению, преступление имело место в марте текущего года. В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 120 части 3 Уголовного кодекса РК (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней) проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции”, - сообщили в ведомстве.
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