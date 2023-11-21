В изнасиловании 15-летней падчерицы подозревают жителя Акмолинской области

В Акмолинской области 37-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Пожилая жительница Бурабайского района заявила, что её 15-летнюю внучку в марте изнасиловал отчим.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что отдел полиции Бурабайского района ведёт досудебное расследование по данному факту.