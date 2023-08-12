В Италии отказались предоставить Колизей для боя Маска с Цукербергом

Памятник архитектуры Древнего Рима Колизей не станет местом проведения сражения между американским миллиардером, главой SpaceX и владельцем соцсети Х (бывший Twitter) Илоном Маском и основателем компании Meta Марком Цукербергом из-за ремонта этого объекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mk.ru.

"Министерство культуры Италии сообщило, что это (Колизей как арена для поединка. – прим. ред.) не вариант из-за предстоящего ремонта древней арены", — отмечается в публикации.

Накануне в итальянском министерстве культуры сообщали, что не ведут переговоров по поводу предоставления Колизея как площадки для сражения между Маском и Цукербергом. Сама арена, являющаяся памятником культуры Древнего Рима, уже давно открыта "для платных мероприятий высокого уровня", которые проводятся почти всегда в благотворительных целях. Каждый такой запрос должен пройти экспертизу руководства Археологического парка Колизея на предмет совместности с охраной памятника и не входит в компетенцию политических органов.

Напомним, Цукерберг предложил провести бой с Илоном Маском 26 августа. Глава SpaceX ранее писал, что готов к сражению с оппонентом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил Маску на своей странице в Instagram прислать местоположение. Миллиардеры практически сразу начали рассматривать вариант проведения поединка в итальянском Колизее. Причиной конфликта между двумя бизнесменами стало приложение-конкурент Twitter, анонс создания которого обнародовал Цукерберг, что возмутило Маска.