Бой Маска и Цукерберга пройдет в древнеримской локации

Американский предприниматель, владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что бой с владельцем Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом произойдет в локации, вдохновленной Древним Римом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ren.tv.

"Все в кадре будет древним Римом, ничего современного", — написал Маск в своем микроблоге.

Он добавил, что уже договорился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и министром культуры Дженнаро Санджулиано, чтобы согласовать локацию.

Также он написал в своем микроблоге, что бой будет спонсироваться не UFC, а фондами Маска и Цукерберга. Онлайн-трансляция боя пройдет в X и на площадках Meta.

Ранее Маск заявил, что планирует применить приемы реслинга при бое с Цукербергом.

Напомним, в июне 2023 года Маск вызвал Цукерберга на бой в связи с запуском Meta аналога Twtitter под названием Threads. Предложение было принято, и с тех пор обе стороны неоднократно заявляли о серьезности своих намерений. Мать Маска попыталась отменить бой, однако мужчины продолжили подготовку.

Цукерберг, в мае 2023 года победивший в своем первом турнире по джиу-джитсу, уже активно готовится к сражению с основателем SpaceX – в июле он провел тренировку с кикбоксером Исраэлем Адесаньей и бойцом смешанного стиля Александром Волкановски. Впрочем, Маск успел взять урок у экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.