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Цукерберг и Маск проведут поединок по правилам ММА
Владелец Twitter Илон Маск вызвал главу Meta Марка Цукерберга на ринг после того, как в Сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение - конкурент Twitter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Миллиардеры хотят сразиться на главной арене UFC.
"Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится", - написал Маск на своей страничке в Twitter, отмечает издание The Verge.
Цукерберг ответил генеральному директору компаний SpaceX в сторис в Instagram, сделав скриншот сообщения Маска и подписав: "Присылай местоположение". На что миллиардер ответил "Октагон в Вегасе", добавив, что у него есть в арсенале тайное движение, "когда я просто лежу на противнике и ничего не делаю".
Главный шоумен в мире боевых искусств Дэйна Уайт подтвердил, что бою быть.
"Я переписывался с Марком и Илоном в среду вечером и в четверг, и они говорит, что оба хотят встретиться в Лас-Вегасе. Потом парни сказали, что абсолютно серьезно относятся к этому бою", - написал он.
Шоумен уверен, что бой станет большим событием и самым популярным поединком за всю историю смешанных единоборств.
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