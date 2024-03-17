В Исландии началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана

На юге Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за очередного извержения вулкана на полуострове Рейкьянес — четвертого с декабря и самого мощного на данный момент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Среди тех, кого попросили эвакуироваться, — жители небольшого городка Гриндавик, который ранее уже сильно пострадал в результате сейсмической активности.

Людей также эвакуировали из расположенной неподалеку Голубой лагуны, одной из главных достопримечательностей Исландии. Во время извержения в этом районе находилось от 500 до 600 человек.

Воздушное пространство страны остается открытым, несмотря на клубы дыма, поднимающиеся от расплавленной лавы.

По данным службы гражданской обороны страны, извержение началось вечером в субботу между горами Хагафелл и Стора-Скогфелл – к северу от Гриндавика.

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон, который был среди тех, кто пролетел над пострадавшими районами на вертолете, рассказал местным СМИ, что субботнее извержение на данный момент можно считать самым мощным.

Два языка лавы движутся на запад и на юг, где уже затронуты защитные сооружения вокруг Гриндавика. Примерно четырем тысячам жителей города разрешили вернуться в свои дома только в прошлом месяце, после того как в январе в результате извержения лавы в городе были разрушены три дома.

Большинство из них предпочли не возвращаться.

Гудмундссон предупредил, что лава также может вылиться в море, если вулканическая активность не ослабнет. Если лава вступит в контакт с морской водой, это может привести к выделению опасных газов и небольшим взрывам.

Лава, движущаяся на запад, достигла дороги, ведущей в сторону Голубой лагуны и геотермальной электростанции Сварценги, которая обеспечивает горячей водой большую часть полуострова Рейкьянес. Голубая лагуна закрыта для посещения до дополнительного уведомления.

Вокруг обоих объектов сделано множество защитных насыпей, сообщил Reuters глава Северного вулканологического центра в Рейкьявике Рикке Педерсен.

В Исландии находятся 33 действующие вулканические системы. Страна расположена над так называемым Срединно-Атлантическим хребтом, границей между двумя крупнейшими тектоническими плитами на планете.

Предыдущий период вулканической активности на полуострове Рейкьянес датируется XIII веком — тогда извержения продолжались десятилетиями.

Нынешнее извержение — седьмое с 2021 года, и ученые полагают, что район вступает в новую вулканическую эру, которая может длиться десятилетиями или даже столетиями.