В Генеральной прокуратуре прокомментировали дело об убийстве Салтанат Нукеновой

Генеральный прокурор Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал резонансное убийство Салтанат Нукеновой. Он отметил, что казахстанцы подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно интернет-пространство всколыхнуло убийство Салтанат Нукеновой. Около 150 тысяч казахстанцев подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия. В данном направлении работа проводится постоянно", - сказал Асылов.

Он отметил, что перестроена работа полиции по реагированию на бытовое насилие. В третьем квартале, число привлеченных к семейно-бытовому насилию дебоширов увеличилось от 7 тысяч до 27 тысячи. С начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений повлекших смерть в стране осуждено 80 лиц.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины.