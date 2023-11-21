В Генеральной прокуратуре прокомментировали дело об убийстве Салтанат Нукеновой
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Генеральный прокурор Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал резонансное убийство Салтанат Нукеновой. Он отметил, что казахстанцы подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz.
"Недавно интернет-пространство всколыхнуло убийство Салтанат Нукеновой. Около 150 тысяч казахстанцев подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия. В данном направлении работа проводится постоянно", - сказал Асылов.
Он отметил, что перестроена работа полиции по реагированию на бытовое насилие. В третьем квартале, число привлеченных к семейно-бытовому насилию дебоширов увеличилось от 7 тысяч до 27 тысячи. С начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений повлекших смерть в стране осуждено 80 лиц.
Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины.
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