В Астане сняли более трёх тысяч рекламных вывесок из-за нарушения дизайн-кода

Бизнесмены в Астане возмущены действиями чиновников за демонтаж рекламных вывесок, передаёт BaigeNews.kz.

Столичные предприниматели возмущены действиями чиновников по поводу замены вывесок. Этот вопрос был рассмотрен в ходе заседания совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров палаты предпринимателей Алмас Башибаев рассказал, что многих предпринимателей буквально заставляют демонтировать вывески и эскизы.

"В настоящий момент у нас есть ряд жалоб от предпринимателей, которые поступают по сей день. По информации "Астана Жарнама", было снято более трёх тысяч вывесок. В марте текущего года к нам обратились ряд предпринимателей, которые занимаются рекламными услугами и мы приглашали на площадку палаты местные исполнительные органы для разъяснения, как именно должна выглядеть реклама и вывеска", - рассказал он.

При этом демонтаж происходит без предварительного уведомления и установления сроков о замене вывески.

"Пришли сказали, что у вас всё неправильно. На следующий день приехали и варварски всё сняли. Хотя по закону принесли бы бумагу, дайте людям срок, чтобы они сами реализовали демонтаж", - рассказал рекламщик Игорь Вечерний.

В свою очередь, руководитель КГУ "Астана-Жарнама" Асылбек Сабыркулов отметил, что самовольное строительство и изменения архитектурного облика или частей здания является нарушением. Размещение вывесок и других рекламных элементов на фасаде вне предусмотренных для этого местах есть самовольное изменение архитектурного облика здания и является неприемлемым.

Отмечается, что в декабре 2019 года маслихатом Астаны утверждены правила "Единый дизайн-код", но сначала пандемии реализация правил была отложена.

В ходе заседания было предложено разработать и утвердить нормативы, где будет указан регламент изготовления и размещения вывесок. А также собрать рабочую группу с профессионалами и разработать единый дизайн-код.