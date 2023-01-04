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zakon.kz Сегодня, 13:52
109
Сегодня, 13:52
109
Фото: zakon.kz

В аэропорту Астаны отменили и задержали 45 авиарейсов

Из-за бурана в Астане отменены или задержаны 45 авиарейсов, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. 

"По состоянию на 4 января 2023 года по погодным условиям задержано и отменено в/из города Астаны 45 рейсов, из них по прилету 26 рейсов, по вылету 19 рейсов", - говорится в сообщении.

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#буран #авиарейсы #Астана #аэропорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:52
109
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