В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики

Фото: primeminister.kz

Объём инвестиций в основной капитал в 2022 году в Казахстане составил порядка 15 триллионов тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров в правительстве во время рассмотрения предложений по улучшению инвестиционного климата в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

По его словам, несмотря на то что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.

В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объём инвестиций для получения мер господдержки.

Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.

На заседании также обсуждены вопросы совершенствования механизма заключения соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.

По итогам заседания премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона — по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.