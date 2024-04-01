"Упала и ударилась" - Бишимбаев о синяках Нукеновой

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Подозреваемый экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев сегодня выступил на заседании и объяснил, как на теле его супруги появлялись синяки, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Бишимбаева, после одной из ссор он застал Салтанат опухшей, отёкшей, с синяком под глазом. Подсудимый уверяет, что его супруга часто употребляла алкоголь.

"Я говорю: "Откуда фингал, Салта?" Она говорит: "Ночью в туалет шла, упала и ударилась", - сказал Бишимбаев.

После этого её видели с синяком на лице на дне рождения подруги.

"Я ей говорю: "Салта, ты ходишь в очках с фингалом, все будут думать, что это я сделал", - сказал Бишимбаев.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

Бишимбаев в суде пояснил, почему его супруга часто уходила из дома.