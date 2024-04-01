Её уходы из дома связаны с психическим состоянием - Бишимбаев о Салтанат Нукеновой

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Экс-министр выступил на заседании, передаёт BaigeNews.kz.

По словам подсудимого, во время совместной жизни с Салтанат Нукеновой он не раз сталкивался со сложным поведением супруги. У Нукеновой был нервный срыв, утверждает Бишимбаев.

Для того, чтобы наладить отношения с Салтанат, Куандык предложил ей съездить в совместный отпуск. Салтанат выбрала Мальдивы.

"В самолёте опять произошёл нервный срыв у неё. Что-то непонятное с ней происходило. Каждые 10 дней её настроение менялось. Это же объясняет все события. Меня обвиняют, что я её истязал. Свидетельством якобы являются уходы из дома. А её уходы из дома связаны с её психическим состоянием", - сказал Бишимбаев.

По его словам, Салтанат сообщила ему о том, что у её отца есть психическое заболевание.

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбакова ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу справку о том, что отец Нукеновой никогда не стоял на учёте у психиатра, а также не страдает от психических заболеваний.

"Наступает 8 марта, дарю ей свой подарок, вроде бы всё хорошо, отпраздновали. На следующий день я ухожу на работу. Возвращаюсь домой вечером и застаю Салтанат в нетрезвом состоянии. Она заказала две бутылки вина, одну уже выпила. Она нетрезвая, очень агрессивная, требует от меня что-то. Оказывается, ночью она залезла в мой телефон, чтобы проверить, кого ещё я поздравлял 8 марта. Находит там список женщин, кого я поздравлял, коллег и так далее. У неё на этой почве началась истерика", - рассказал Бишимбаев.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

В ходе судебного разбирательства, Куандык Бишимбаев сказал, что ему было очень сложно осознать смерть Салтанат. Он также заявил, что вынужден себя защищать сам.