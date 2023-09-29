Укреплять культурно-гуманитарные связи намерены Казахстан и Германия
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Состоялась встреча Главы государства с Федеральным Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Стороны рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан.
В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация.
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.
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