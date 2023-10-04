Украденный скот нашли с помощью GPS-навигатора в Шымкенте
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Злоумышленник похитил овец в Шымкенте. Скот удалось найти с помощью GPS-навигатора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Житель Туранского района сообщил о краже скота в полицию. По его словам, он выпустил на выпас 13 овец, а вернувшись спустя время, не досчитался трёх.
"Похищенных животных удалось найти с помощью GPS-трекера, который владелец ранее установил на одном из них. Овец обнаружили во дворе частного дома, хозяин которого указал, что за скотом попросил приглядеть его знакомый. Подозреваемого задержали по месту жительства", - говорится в сообщении полиции.
Как выяснилось, заметив бесхозно пасущийся скот, злоумышленник затолкал в свою машину несколько овец и скрылся. Сейчас, задержанный находится под подпиской о невыезде.
По данному заявлению полицейские начали расследование по статье 188-1 Уголовного кодекса РК.
Правоохранители рекомендуют устанавливать устройства GPS, позволяющие отслеживать передвижение сельскохозяйственных животных, и отмечают, что это является одним из эффективных методов борьбы со скотокрадством.
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