Ухудшение качества воздуха в субботу возможно в Алматы и Атырау

По прогнозам "Казгидромета", 2 сентября в Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

В Алматы ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 25-27 тепла. В ночь на 3 сентября 15-17 тепла. Сутки 2 сентября, ночью 3 сентября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 27-29 тепла. Ночью 11-13 тепла. Метеорологические условия в Атырау будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на сентябрь.