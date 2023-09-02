  • 2 Сентября, 08:39
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Ухудшение качества воздуха в субботу возможно в Алматы и Атырау

Сегодня, 08:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19
95
Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", 2 сентября в Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов. 
В Алматы ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 25-27 тепла. В ночь на 3 сентября 15-17 тепла. Сутки 2 сентября, ночью 3 сентября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 27-29 тепла. Ночью 11-13 тепла. Метеорологические условия в Атырау будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на сентябрь.

Самое читаемое

Наверх