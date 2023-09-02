Какой будет погода в Казахстане в сентябре

Прогноз погоды по Казахстану на сентябрь представил "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

В первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха. В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снег. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая часть республики.

А в западных регионах ожидается погода преимущественно без осадков. В начале месяца на западе, затем на северо-западе страны прогнозируется повышение температуры воздуха:

- на западе республики - ночью от +7+18°С до +13+22°С, днём от 23+30°С до +28+35°С;

- на северо-западе (Костанайская область), севере страны - ночью от +2+10°С до +10+18°С, днём от +10+18°С до +20+25°С. В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днём от +17+25°С до +20+28°С.

В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:

- в центральных регионах - ночью от +7+15°С до +5+10°С, днём от +15+23°С до +20+28°С;

- на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днём от +17+27°С до +23+30°С;

- на юго-востоке - ночью от +8+15°С до +2+10°С, днём от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.

На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+15°С до +2+10°С, днём колебание от +20+27°С до +17+22°С, в горных районах от +15°С до +12°С.

Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0,+5°С, возможны заморозки до трёх градусов, днём от +18+27°С до +10+15°С. В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днём от +20+25°С до +28+33°С;

В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – на юго-западе, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана.