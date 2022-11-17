Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе

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Учительница математики из Каратобинского района через суд смогла восстановиться на работе и получить заработную плату в один миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Третьего июня этого года она обратилась за помощью к общественникам. Несколькими днями ранее исполняющий обязанности директора СОШ посёлка Шалгын освободил её от работы в связи с окончанием трёхмесячного испытательного периода.

"Мы помогли ей составить заявление и направили в управление по инспекции труда ЗКО. Из результатов проверки следует, что администрация школы допустила нарушения, а именно педагогу не сообщили о результатах работы в период испытательного срока, не направили письменное требование об истребовании объяснительной, её не ознакомили с приказами о наказании. Кроме этого, испытательный срок заканчивался второго июня, а приказ об увольнении приняли задним числом", - сообщил руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" по ЗКО Бауыржан Ахметжан

18 октября приказом директора школы педагога всё же приняли на прежнюю должность, а также выплатили заработную плату в размере более одного миллиона тенге, включая пенсионные отчисления и медицинское страхование.