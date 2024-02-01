  • 1 Февраля, 13:06
  • BAIGENEWS

Учитель и двое школьных охранников оказались бывшими заключенными в ВКО

Сегодня, 12:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
106
Фото: baigenews.kz

В Восточно-Казахстанской области лица с уголовным прошлым работали учителем и охранниками в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  региональную прокуратуру.

Прокуроры района Самар выявили факты нарушения Трудового кодекса.

"Вопреки требованиям подпункта 3 пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса в районной школе работали учитель и два охранника, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные уголовные преступления.

Также установлено, что одно лицо (вспомогательный персонал), состоящее на "Д" учете в связи с психиатрическим расстройством, осуществляло деятельность с участием детей", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе также сообщили, что трудовые договоры были расторгнуты, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы оштрафован на 25 МРП.

Самое читаемое

Наверх