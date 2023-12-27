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Участок трассы закрыли из-за непогоды в Жетысуской области

Сегодня, 12:19
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: freepik.com

Участок автодороги "Ушарал-Достык" в Жетысуской области закрыли из-за погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11.00 часов 27 декабря, действует ограничение движения в Жетысуской области на участке станций Коктума-Достык, автодороги "Ушарал-Достык", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, ограничение действует для всех видов транспорта.

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