Участок дороги закрыли из-за непогоды в одной области Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий в Жетысуской области ввели ограничение движения на одном участке республиканской дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 15:30 ч. 29 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует на 1 автодороге республиканского значения в 1 области", - говорится в сообщении.

Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км. (метель, ограничение видимости)

"Ушарал-Достык" - уч. ст.Коктума-ст.Достык. (для всех видов автотранспорта).

Скопление транспорта на участке – 20 ед. (15 грузовых, 5 легковых).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 711 единиц техники и 1523 человек.