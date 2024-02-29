Участок дороги закрыли из-за непогоды в одной области Казахстана
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
125Фото: baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Жетысуской области ввели ограничение движения на одном участке республиканской дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 15:30 ч. 29 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует на 1 автодороге республиканского значения в 1 области", - говорится в сообщении.
Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км. (метель, ограничение видимости)
- "Ушарал-Достык" - уч. ст.Коктума-ст.Достык. (для всех видов автотранспорта).
Скопление транспорта на участке – 20 ед. (15 грузовых, 5 легковых).
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 711 единиц техники и 1523 человек.